Самолёт из Пекина в Лос-Анджелес экстренно приземлился на Чукотке

Всех пассажиров воздушного судна оперативно эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолёт авиакомпании Air China, следовавший рейсом Пекин — Лос-Анджелес, экстренно приземлился в Анадыре на Чукотке из-за сигнализации о пожаре в багажном отсеке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росавиации.

— "Боинг 777" авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Пекина в Лос-Анджелес, вынужденно сел в аэропорту Анадырь. В полёте экипаж сообщил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре. Все аварийные службы в аэропорту были приведены в готовность и обеспечили безопасную посадку, — приводит агентство слова собеседника.

На борту находилось 188 пассажиров. По решению экипажа эвакуация из воздушного судна осуществлялась по аварийным надувным трапам.

— Температура воздуха в аэропорту составляет –6 °С, сила ветра до 15 м/с. В доставке пассажиров от борта самолёта до аэровокзала задействовали всю имеющуюся в аэропорту автотехнику, — добавили в Росавиации.

Решается вопрос о размещении людей в транзитной зоне аэропорта и местных гостиницах. Росавиация связалась с авиакомпанией, чтобы узнать, когда будет направлен резервный борт, и выдать разрешение для дальнейшей перевозки пассажиров.