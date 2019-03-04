Задушил простынёй. Экс-сотрудник брянской колонии сел за убийство заключённого

По данным следствия, он совершил преступление в июле 2018 года, когда вся страна обсуждала пытки в колонии под Ярославлем.

Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы Брянской области получил 12 лет тюрьмы за убийство заключённого, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, он расправился с 58-летним мужчиной, осуждённым за кражу: пристегнул его наручниками к скамье в штрафном изоляторе и обмотал его голову простынёй, а затем просто ушёл. Заключённый задохнулся.

Экс-сотрудника посадили в колонию строгого режима. Кроме того, с него взыскали 1 миллион рублей в пользу родственников убитого.

Отметим, что преступление было совершено в июле 2018 года. Как писал Лайф, в это время стало известно о пытках в ярославской колонии. В СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники ФСИН издеваются над заключённым Евгением Макаровым. После этого по всей стране выявили 168 похожих случаев в тюрьмах.