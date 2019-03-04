Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья

Инцидент произошёл на борту лайнера авиационной компании Air Canada, следовавшего из Ванкувера в Торонто.

Пассажир бизнес-класса устроил потасовку на борту самолёта. Причина — отсутствие рыбы в меню. В итоге его сняли с рейса. Об этом сообщает The Sun.

Ситуация произошла на борту лайнера авиационной компании Air Canada. Самолёт следовал из Ванкувера в Торонто. После того как один из пассажиров узнал, что не получит рыбу, он просто вышел из себя.

— Если я не получу свою рыбу, у вас будут проблемы. Я должен её получить. Либо вы принесёте мне рыбу, либо я сам себе её принесу, — заявил недовольный пассажир.

Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета и высадить недовольного пассажира из самолёта. В итоге рейс задержали на 5 часов. Другие пассажиры были недовольны ситуацией и ругались на дебошира.