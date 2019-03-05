Три года тюрьмы получили туристы, проехавшие на авто по гиганту из Атакамы

Суд города Посо Альмонте в Чили приговорили трёх иностранных туристов к трём годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов песо ($9 тыс.) за то, что они прокатились на автомобиле по изображению гиганта из пустыни Атакама. Об этом сообщает газета LaTercera.

Гигант из пустыни Атакама — это огромный геоглиф, изображение, нарисованное на земле, которое полностью рассмотреть можно только с самолёта. Его длина составляет 86 метров, а примерный возраст оценивается в девять тысяч лет.

В январе 2019 года гражданка Бельгии и ещё двое туристов с бельгийским и чилийским гражданством заехали на него на своём автомобиле. Как заявили чилийские власти, от поездки остались необратимые последствия в виде следов колёс. Отмечается, что после отбывания наказания и уплаты штрафа гражданка Бельгии будет депортирована.