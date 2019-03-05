Учёные предрекли человечеству участь "лягушки в кипятке"

Климат на планете меняется постепенно, говорят исследователи, и люди этого практически не замечают — так же как земноводное не чувствует беды в постепенно нагревающейся воде.

Климатологи из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке, пишет Popular Science.

Учёные сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то животное не заметит изменений и в конце концов сварится в кипятке.

Недавнее исследование показало, что люди на планете так же равнодушны к изменениям климата, поэтому им грозит опасность. Чтобы убедиться в этом, учёные проанализировали в социальных сетях публикации жителей разных концов Земли о погоде.

Как выяснилось, аномально тёплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется.

— Это настоящий эффект кипящей лягушки. Люди, похоже, привыкают к изменениям, которых они предпочитают избегать, — сказал автор исследования Фрэнсис Мур.