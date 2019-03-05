Россия пообещала жёсткий ответ на угрозу инвестициям в Венесуэле

Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский заявил, что Россия будет "самым жёстким" образом отвечать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле. Его слова приводит "Российская газета".

По словам дипломата, риски для инвестиций в Венесуэлу есть, но они связаны с поведением Вашингтона, а не Каракаса.

Посол подчеркнул, что все российские инвестиционные проекты прошли согласования и соответствуют законодательству Венесуэлы и международным нормам.