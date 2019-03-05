Посол РФ сообщил об угрозе военной интервенции США в Венесуэлу

Угроза американской интервенции в Венесуэлу остаётся реальной, заявил в интервью "Российской газете" посол России в Каракасе Владимир Заемский.
— К сожалению, угроза военной интервенции в эту республику на сегодняшний день реальна. Мы обладаем данными, что США и их союзники предпринимают разные усилия по наращиванию военного присутствия в некоторых районах, сопредельных с Венесуэлой, — сказал дипломат.
Ранее Заемский заверил, что РФ будет "самым жёстким" образом отвечать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле.
Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты хотят создать коалицию для смены власти в Боливарианской Республике.
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