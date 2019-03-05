В штате Джорджия объявлен режим ЧП из-за торнадо

Губернатор штата Джорджия (США) Брайан Кемп выпустил распоряжение о введении режима чрезвычайного положения на территории штата для выделения госсредств на борьбу с последствиями торнадо, которое обрушилось на регион. Заявление опубликовано на официальном сайте губернатора.

— В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры для оказания помощи пострадавшим жителям и выделить средства для проведения спасательных и восстановительных операций, — поясняется в тексте. Оценка нанесённого торнадо ущерба продолжается.

Как сообщали ранее местные СМИ, в округе Ли штата Алабама было замечено не менее двух смерчей. Уточнялось, что их жертвами стали 22 человека. Поступали сообщения и о торнадо в штате Джорджия. Около десяти тысяч потребителей остались без электроснабжения.