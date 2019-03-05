Макрон призвал полностью пересмотреть Шенгенскую систему

Европа нуждается в пересмотре Шенгенской системы, создании общей пограничной полиции и единого офиса по предоставлению убежища. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт AFP.

— Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все, кто хочет участвовать, должны исполнять обязательства по ответственности (пограничный контроль) и солидарности (въездные требования), — написал Макрон в своей колонке, которую публикуют французские СМИ.

По его словам, такие изменения в системе позволят обеспечить гражданам свободу передвижения в условиях безопасности. При этом все вопросы по предоставлению убежища на территории ЕС должны решаться в созданном едином офисе. Однако он подчеркнул, что это будет возможно только при строгом контроле со стороны каждого участника Евросоюза.

Издание отмечает, что эта публикация французского лидера стала ответом на ситуацию, возникшую в ЕС на фоне наплыва мигрантов и "проблем с безопасностью", после которых шесть стран, среди которых Франция, Германия, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия, восстановили контроль на внутренних границах Шенгенской зоны.