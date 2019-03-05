Посол в США: Россия никогда не признает КНДР ядерной державой

В Москве приветствуют усилия Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи и готовы помочь советом, подчеркнул дипломат.

Россия поддерживает США в их усилиях по урегулированию проблемы на Корейском полуострове, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Мы никогда не признаем Северную Корею в качестве ядерного государства, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Антонов добавил, что Москва готова помочь американским властям советом по поводу ситуации в КНДР, однако пока, по мнению посла, они предпочитают решать проблему самостоятельно.

Дипломат также предположил, что на саммите США и КНДР в Ханое глава Белого дома рассчитывал на лучший результат. По его словам, Москва тоже надеется на мир и процветание в Северной Корее, но это "не так просто".