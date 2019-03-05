На месте крушения поезда в Каире не обнаружено взрывчатки

Египетские следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте крушения локомотива на центральном вокзале Каира, об этом говорится в обнародованном отчёте генерального прокурора страны.

Ранее Лайф сообщал, что 28 февраля локомотив с полными топливными баками на большой скорости врезался в пристройку на вокзале Рамсис в Каире, после чего взорвался. Погибло как минимум 20 человек, ещё порядка 50 пострадали.

Позже выяснилось, что причиной трагедии стала ссора двух машинистов из-за того, что один преградил путь другому. Пока они выясняли отношения, машина набрала скорость и врезалась в здание вокзала. В рамках расследования полиция арестовала шестерых человек, среди которых непосредственно машинисты, их помощники и персонал станции.