На месте крушения поезда в Каире не обнаружено взрывчатки

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На месте крушения поезда в Каире не обнаружено взрывчатки

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Фото © Twitter/Basilica.ro (EN)

Египетские следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте крушения локомотива на центральном вокзале Каира, об этом говорится в обнародованном отчёте генерального прокурора страны.

Ранее Лайф сообщал, что 28 февраля локомотив с полными топливными баками на большой скорости врезался в пристройку на вокзале Рамсис в Каире, после чего взорвался. Погибло как минимум 20 человек, ещё порядка 50 пострадали.

Позже выяснилось, что причиной трагедии стала ссора двух машинистов из-за того, что один преградил путь другому. Пока они выясняли отношения, машина набрала скорость и врезалась в здание вокзала. В рамках расследования полиция арестовала шестерых человек, среди которых непосредственно машинисты, их помощники и персонал станции.

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