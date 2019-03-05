Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Фото © Pexels

Проблемы в работе соцсети Instagram были замечены в понедельник, 4 марта, в ряде стран. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются с 16:13 по времени Восточного побережья США (23:13 по московскому времени), — уточняется в сообщении.

Больше всего на сбои в работе жалуются пользователи из Германии, Австрии, Испании, Нидерландов и Франции. Неполадки отмечались также в Италии, США, Польше, Швеции, Турции.

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