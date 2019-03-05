Горит 5600 кв.м. Спасатели локализовали огромный пожар на складе в Казани

Как выяснилось, загорелось здание из сэндвич-панелей, в котором хранилась древесина.

Площадь пожара на складе в Казани достигла 5600 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Татарстану. По данным спасателей, загорелся склад с древесиной на Химической улице.

Отмечается, что постройка состоит из сэндвич-панелей на железобетонном каркасе. Пожарным удалось справиться с угрозой распространения огня на соседние здания. Жилых домов рядом со складом нет. Никто не пострадал.

Как ранее писал Лайф, о крупном пожаре в Казани написали в соцсетях. Сообщалось, что пламя и дым шли со стороны химического предприятия "Казаньоргсинтез".