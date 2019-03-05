"Не могу есть". Ярошенко пожаловался послу РФ на состояние здоровья

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, что осуждённый в Америке российский лётчик Константин Ярошенко направил ему письмо, где попросил оказать содействие из-за ухудшающегося здоровья.

— Он (Ярошенко. — Прим. Лайфа) провёл девять лет в тюрьме, — напомнил российский дипломат.

Антонов пояснил, что Ярошенко в письме пожаловался на ухудшение состояния: "Я потерял много зубов, не могу есть, у меня проблемы с желудком".

Посол также добавил, что между США и РФ не проводится дискуссий о возможном обмене заключёнными.

Напомним, Ярошенко был приговорён в США семь лет назад к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью доставить на территорию Штатов партию наркотиков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что состояние здоровья россиянина в тюрьме ухудшается из-за нечеловеческих условий. После этого генконсульство РФ в США инициировало проверку содержания лётчика в тюрьме.