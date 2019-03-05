Forbes впервые опубликовал мировой рейтинг банков

Американский журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista впервые в своей истории составил рейтинг лучших банков мира. Об этом сообщается на сайте издания.

В России эксперты Forbes выделили 20 лучших банков, среди которых Московский кредитный банк, UniCredit, банковская группа Raiffeisen, Сбербанк и другие.

При этом в мировом зачёте лидером стал нидерландский финансовый конгломерат ING Group, следом за ним американский Citibank. Первый оказался вне рейтинга в России, а второй занял лишь шестую строчку, но оба получили максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 40 тысяч человек в 23 странах мира. Главным критерием оценки являлась удовлетворённость клиентов работой банка. Помимо этого учитывалась степень доверия, предлагаемые условия, цифровые услуги, качество консультаций и обслуживания клиентов. В каждой стране были определены от пяти до 60 лидеров.