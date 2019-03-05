Макрон предложил создать европейский банк по климату

Президент Франции в своём обращении призвал обеспечить финансирование "климатического перехода".

Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать в Европе "банк по климату для финансирования климатического перехода". Об этом он написал в своём обращении к жителям Европы, которое опубликовано во французских СМИ.

Макрон призвал также создать "европейскую санитарную силу для усиления контроля над продуктами", а также улучшить социальную защиту — в частности, гарантировать одинаковую зарплату на одинаковом рабочем месте по всей Европе.

Президент Франции изложил внушительный список идей в преддверии европейских выборов. Все они посвящены трём главным темам: "Защитить нашу свободу", "Защитить наш континент" и "Вернуть дух прогресса".