"Интимные вопросы". Медведев призвал не пропагандировать чуждые России взгляды

Премьер обратил внимание на уважение традиций и народную дипломатию, существующую отдельно от политической конъюнктуры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о различиях традиционных ценностей России и Европы, отметив, что в России не заглядывают с осуждением к кому-то в спальню, но и пропагандировать взгляды, идущие вразрез с убеждениями большинства жителей страны, не будут. Об этом он сообщил в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort.

Конечно, каждый сам выбирает свой путь и пристрастия. В интимные вопросы вмешиваться нельзя. С осуждением глядеть кому-то в спальню мы точно не собираемся. Но и пропагандировать то, что идёт вразрез с убеждениями большинства россиян, — тоже не будем Дмитрий Медведев

Глава российского кабмина обратил внимание на уважение традиций и народную дипломатию, существующую отдельно от политической конъюнктуры. Он напомнил, что культурный обмен между разными странами продолжается при любых условиях.

— У Европы в этом плане одна история, у нас — другая. Необходимо уважать чужие традиции, а не навязывать другим странам свои стандарты. Я уверен, что для всех нас главное — счастье, благополучие и безопасность людей, которые живут в наших странах, — добавил Медведев.

По его словам, в этом мнения РФ и Европы совпадают.