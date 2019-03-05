Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении

Выяснилось, что, хоть лишний вес и повышает риск сердечных болезней, он помогает восстановиться после инсульта.

У полных людей больше шансов выжить после инсульта, сообщили в Американской академии неврологии. К такому выводу учёные пришли после наблюдений за тысячей пожилых пациентов, у которых случилось кровоизлияние в мозг.

Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.

У исследователей есть версия, что тучным помогает внушительный резерв питательных веществ, который спасает, если реабилитация после тяжёлого приступа затягивается надолго. Но это пока не подтверждено.

Как ранее писал Лайф, пациенты с лишним весом также чаще выживают после заражения инфекционными заболеваниями.