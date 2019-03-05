Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении

У полных людей больше шансов выжить после инсульта, сообщили в Американской академии неврологии. К такому выводу учёные пришли после наблюдений за тысячей пожилых пациентов, у которых случилось кровоизлияние в мозг.
Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
У исследователей есть версия, что тучным помогает внушительный резерв питательных веществ, который спасает, если реабилитация после тяжёлого приступа затягивается надолго. Но это пока не подтверждено.
Как ранее писал Лайф, пациенты с лишним весом также чаще выживают после заражения инфекционными заболеваниями.
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