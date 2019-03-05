В России готовится законодательная база для развития альтернативной энергетики

Российские законодатели занимаются разработкой правовой базы для развития технологий альтернативной энергетики, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort.

— Конечно, мечта для многих — это собственный дом, который обеспечен экологически чистой энергией солнца или ветра. Для этого нужна так называемая микрогенерация — мощностью до 15 кВт. Для России с нашими просторами это особенно актуально. И мы работаем сейчас над созданием условий для её развития. Подготовлен соответствующий проект федерального закона, — сказал Медведев.

По его словам, этот законопроект уже прошёл первое чтение в Государственной думе три недели назад. Кроме того, премьер-министр уточнил, что в России пока невелико количество установок, которые вырабатывают энергию из альтернативных источников, но высокий уровень развития гидроэнергетики, который обеспечивает порядка 18% потребляемой энергии.

Также он отметил, что в РФ очень активно развивается возобновляемая энергетика в индустриальном масштабе. Только за последний год объём энергии, выработанный такими установками, вырос в 2,5 раза. При этом в российской солнечной энергетике (гелиоэнергетике) "создана полная кооперационная цепочка" — от разработки солнечных модулей до строительства солнечных электростанций.

Не стоит на месте и сектор ветроэнергетики, где создаются консорциумы между ведущими мировыми и российскими компаниями, ведётся работа по развитию производства оборудования в Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской областях, добавил Медведев.