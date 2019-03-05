Помпео поздравил Гуайдо с "благополучным возвращением" в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с возвращением на родину, куда тот прибыл после нескольких дней отсутствия.

— США приветствуют действия народа Венесуэлы по обеспечению мирного перехода к демократии и поздравляют временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и благополучным возвращением в страну, — отмечается в заявлении Помпео.

Глава оппозиционного венесуэльского парламента 22 февраля уехал в колумбийскую Кукуту, несмотря на запрет покидать родину. Легитимные власти Венесуэлы пригрозили ему арестом в случае возвращения. Накануне стало известно о возвращении Гуайдо и выступлении его на митинге.

Напомним, Гуайдо ведёт борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера оппозиции активно поддерживают США. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства.