"Один путь". Медведев не видит препятствий для взаимодействия России и ЕС

Европейский союз остаётся для России важным торгово-экономическим партнёром, сказал в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита российский премьер Дмитрий Медведев.

— Что касается наших отношений с европейскими странами, могу с уверенностью сказать, что Евросоюз для нас был и остаётся важным торгово-экономическим партнёром, — пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что не видит объективных препятствий для конструктивного взаимодействия, невзирая на "настойчивые попытки Соединённых Штатов замедлить развитие отношений".

— Я убеждён, что объективных препятствий для конструктивного взаимодействия РФ и Евросоюза нет. Мы настолько взаимоувязаны — исторически, экономически, культурно, географически, — что в конечном итоге у нас один путь. Путь сотрудничества, — резюмировал Медведев.

Ранее глава кабмина рассказал о различиях традиционных ценностей РФ и Европы, отметив, что в России не заглядывают с осуждением к кому-то в спальню.