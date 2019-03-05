На карнавале в столице Венесуэлы пострадало девять полицейских

Читайте также

На карнавале в столице Венесуэлы пострадало девять полицейских

0

Фото: © Instagram/ecupunto

Представитель полиции рассказал, что минимум в одном случае ранение было тяжёлым и пострадавшего госпитализировали.

Девять полицейских получили травмы в результате беспорядков на карнавале в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает ТАСС.

— Пострадало девять сотрудников полиции, среди гражданских лиц раненых нет, — приводит агентство слова сотрудника скорой помощи на месте событий.

По словам представителя экстренных служб, травмы носят лёгкий характер. При этом представитель полиции на месте событий рассказал, что минимум в одном случае ранение было тяжёлым и пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что в ходе беспорядков было задержано около 10 человек. По данным СМИ, десятки молодых людей забрасывали правоохранителей камнями и дымовыми шашками.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×