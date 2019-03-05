"Хотим выяснить, кто эти ребята". Посол РФ рассказал о 3 млн кибератак из США

Москва призвала Вашингтон провести совместные переговоры, чтобы узнать, кто пытался взломать российские IP-адреса.

Несколько дней назад Россия зафиксировала три миллиона хакерских атак, совершённых с территории США, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время своего выступления в Центре имени Генри Стимсона.

— Я бы хотел поднять эту тему и пригласить моих американских коллег обсудить эти вопросы, чтобы выяснить, кто эти ребята, которые атакуют российские IP-адреса, — сказал дипломат.

Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что из США постоянно идут хакерские атаки на российских граждан и организации. В частности, огромному количеству нападений подвергается сайт Кремля.