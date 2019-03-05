Макрон назвал Брексит свидетельством кризиса в Европе

По мнению французского лидера, людей в эту западню заманили "ложью и безответственностью, которые могут уничтожить сам Евросоюз".

Решение Британии покинуть Евросоюз свидетельствует о существовании кризиса в Европе. Об этом написал Макрон в программной статье "За европейское возрождение", опубликованной ведущими СМИ Европы.

— Брексит — это символ. Символ кризиса в Европе, которая не нашла ответа на необходимость обеспечить защиту народов перед лицом сильнейших потрясений современного мира, — отметил Макрон.

По его мнению, Брексит стал и "символом европейской западни", в которую людей заманили "ложью и безответственностью, которые могут уничтожить сам Евросоюз".

Разве кто-то говорил британцам правду, каким станет их будущее после Брексита? Разве их предупреждали о потере доступа к общему рынку? Разве поднимался вопрос об опасности для мира в Ирландии, которую представляет возвращение былой границы? Эмманюэль Макрон

Французский лидер указал на то, что "националистическая самоизоляция является отказом от всего без какого-либо проекта будущего". По мнению Макрона, "подобная западня грозит теперь всей Европе, так как те, кто собирается в своих целях воспользоваться гневом народным, раздуваемым с помощью ложной информации, готовы обещать людям всё что угодно".