Европейская премьера Aurus пройдёт на Женевском международном автосалоне

Российский бренд люксовых автомобилей Aurus представит сразу две свои модели — седан и лимузин — на 89-м Женевском автосалоне, который 5 марта открывает свои двери для журналистов и экспертов.

Отмечается, что будет показан бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700, а также его гражданская версия Aurus Senat S600. Согласно программе мероприятия, представлять автомобили будет министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее российский бренд уже заявлял о намерении провести европейскую премьеру на автосалоне в Женеве, хотя в действительности увидеть автомобиль впервые можно было на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая 2018 года, а после этого — в рамках мировой премьеры на Московском международном автомобильном салоне в августе и на международной выставке IDEX-2019.

Aurus — это рыночное название проекта "Кортеж", который предусматривает создание семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в основе которого лежит модульная платформа. В него входят четыре класса: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Последний будет представлен публике в этом году.

Всего же на выставке, помимо российской техники, будет представлено порядка 900 автомобилей, из которых более 150 в статусе премьеры. По традиции первые два дня работы салона принадлежат журналистам и профильным специалистам, в это время проходят все официальные презентации. На 5 и 6 марта график настолько плотный, что на каждый автомобиль отводится всего 15 минут. После этого, с 7 по 17 марта, автосалон будет открыт для всех желающих.