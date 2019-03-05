Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медицинской помощи

Штраф для должностных лиц может достигать 20 тысяч рублей, для юридических — 70 тысяч рублей.

Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность за несоответствие клиническим рекомендациям оказываемой медпомощи. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Законопроект предусматривает внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, устанавливающих административную ответственность за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой помощи критериям оценки качества, — уточняется в пояснительной записке.

Так, если организация не создаст условия, обеспечивающие соответствие оказываемой помощи критериям оценки её качества, это может повлечь предупреждение или наложение штрафа: "на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 до 70 тысяч рублей".

Ответственность также предусмотрена за неисполнение полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере охраны здоровья по созданию условий для обеспечения качества и доступности медпомощи. Согласно предложению Минздрава, действия или бездействия должностных лиц, влекущие неисполнение полномочий органов госвласти субъекта в данной сфере, влекут наложение на них штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

В пояснительной записке уточняется, что "исключительную значимость создания условий для оказания качественной медпомощи подчёркивает то, что ежегодно 60 процентов обращений граждан в Росздравнадзор связаны с вопросами доступности и качества медпомощи". По данным ведомства, в 2017 году по этому вопросу поступило более 47 тысяч обращений.

Закон о клинических рекомендациях был принят в конце 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для разных заболеваний с указанием предусмотренной медпомощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения по каждому типу болезни отдельно.