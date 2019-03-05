СМИ: На полигоне в Китае замечены российские Т-90

Эксперты предположили, что макет используется для испытания бортового оборудования авиации.

В ходе последних учений китайские военные использовали макет российского танка Т-90 в качестве обозначения условного противника. Об этом сообщает журнал Defence Blog.

Эксперты предположили, что макет используется для испытания бортового оборудования авиации. При этом тот факт, что в качестве образа для макета был выбран именно российский танк, вполне нормальное явление. Во-первых, за последние годы именно российская машина стала № 1 по продаваемости в мире, а во-вторых, только на вооружении соседней с Китаем Индии их стоит более тысячи штук.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) 1 марта 2019 г.

О наличии "индийского" следа может говорить и необычная "пустынная" раскраска макета, напоминающая танки Т-90с, состоящие на вооружении ВС Индии. Возможной причиной этого называются территориальные разногласия между Пекином и Нью-Дели вокруг территорий на севере Кашмира общей площадью порядка 60 тысяч квадратных километров. Отмечается, что иногда на линии соприкосновения происходят стычки.