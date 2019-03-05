Глава Совета казначейства Канады ушла в отставку из-за скандала с экс-прокурором

Джейн Филпотт заявила, что решила покинуть пост после того, как стало известно о попытках политиков оказать давление на бывшего министра юстиции, чтобы помочь крупной стройкомпании избежать наказания по делу о мошенничестве.

Председатель Совета казначейства Канады Джейн Филпотт ушла в отставку, пишет ТАСС. Сообщается, что она так решила из-за скандала с попытками политиков повлиять на бывшего генерального прокурора.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отставку принял и поблагодарил Филпотт за работу. Теперь её место займёт министр государственных услуг, закупок и обеспечения доступности Карла Куолтроу.

Как ранее писал Лайф, в феврале 2019 года экс-генпрокурор и министр юстиции Джоди Уилсон-Рейболд рассказала, что высокопоставленные политики из канцелярии Трюдо пытались оказать на неё давление.

По словам бывшего министра, их задачей было добиться, чтобы руководство строительной компании SNC Lavalin избежало уголовной ответственности по делу о мошенничестве и коррупции.