Захарова указала на нелогичность слов Болтона о доктрине Монро

Представитель российского дипведомства напомнила, что согласно этому документу Вашингтон не должен вмешиваться в дела Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нелогичность слов советника президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона о доктрине Монро. Об этом она сказала в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Мне всё время хочется спросить: господа, вы в каком веке живёте? Вы в курсе, что рабства уже нет? У вас вообще есть информация, что сегрегацию у вас вроде бы закончили, что уже можно ездить в одном автобусе и белым, и небелым? Мария Захарова

Дипломат назвала доктрину Монро абсурдной, напомнив, что этот документ говорит о невмешательстве Америки в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела Америки.

— Так если вы провозглашаете сами в качестве, в общем-то, такого актуального документа — бог с ним, с вашим неуважением Латинской Америки, она сама может понять, что ей делать... Но тогда-то хочется задать вопрос: а что вы делаете в Европе? — возмутилась Захарова.

Ранее Болтон заявил, что Соединённые Штаты не станут удерживаться от того, чтобы применять доктрину Монро — сформулированную в начале XIX века концепцию, согласно которой Америка ответственна за Западное полушарие как за сферу своего влияния, а в дела Европы вмешиваться не должна.