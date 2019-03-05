Захарова указала на нелогичность слов Болтона о доктрине Монро

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нелогичность слов советника президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона о доктрине Монро. Об этом она сказала в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Мне всё время хочется спросить: господа, вы в каком веке живёте? Вы в курсе, что рабства уже нет? У вас вообще есть информация, что сегрегацию у вас вроде бы закончили, что уже можно ездить в одном автобусе и белым, и небелым?
Мария Захарова
Дипломат назвала доктрину Монро абсурдной, напомнив, что этот документ говорит о невмешательстве Америки в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела Америки.
— Так если вы провозглашаете сами в качестве, в общем-то, такого актуального документа — бог с ним, с вашим неуважением Латинской Америки, она сама может понять, что ей делать... Но тогда-то хочется задать вопрос: а что вы делаете в Европе? — возмутилась Захарова.
Ранее Болтон заявил, что Соединённые Штаты не станут удерживаться от того, чтобы применять доктрину Монро — сформулированную в начале XIX века концепцию, согласно которой Америка ответственна за Западное полушарие как за сферу своего влияния, а в дела Европы вмешиваться не должна.
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