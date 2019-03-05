Греческая оппозиция потребовала объяснений по "загадочному" лайнеру из Венесуэлы

По информации СМИ, венесуэльский правительственный самолёт провёл в аэропорту Афин четыре часа, за которые находившийся на борту министр иностранных дел Венесуэлы провёл несколько встреч.

Представители оппозиционной греческой партии "Новая демократия" обратились к правительству страны с требование объяснить, по какой причине венесуэльский правительственный самолёт приземлился в аэропорту Афин. Об этом сообщает газета Naftemporiki.

— Вопросы к правительству очевидны: почему оно дало разрешение на посадку для этого самолёта, когда большинство европейских стран отказались это сделать, и с кем именно встречался представитель господина Мадуро, — говорится в сообщении.

Ранее греческий телеканал Skai в эксклюзивном репортаже рассказал о "таинственном" правительственном самолёте из Венесуэлы, который приземлился в афинском аэропорту в минувшую субботу. По данным журналистов, лайнер пробыл в Афинах четыре часа, за которые венесуэльский министр иностранных дел, находившийся на борту, провёл некоторые встречи.

Отмечается, что прибытие самолёта было окутано тайной с самого начала. Он приземлялся в аэропорту в условиях секретности и без предоставления плана полёта. При этом первоначально он взлетел ещё 24 февраля из аэропорта Майкетии в Каракасе с президентской взлётно-посадочной полосы.

Конечным пунктом у него значился венесуэльский остров Маргарита в Карибском море, однако уже в этот день лайнер приземлялся в Португалии, притом пилот буквально потребовал себе полосу, угрожая тем, что скоро кончится топливо.

Ещё через два дня самолёт, по словам журналистов, приземлился уже в Женеве, затем несколько европейских стран отказались его принять, пока 2 марта он не прибыл в Афины. Изначально командир судна запрашивал один час для дозаправки, но пробыл на земле четыре часа. Отмечается, что экипаж сообщил диспетчеру, что это не был официальный правительственный рейс.

Кроме того, по одной из версий, этот самолёт вылетел из Венесуэлы в тот же день, когда правительство президента Николаса Мадуро забрало восемь тонн золота из хранилища венесуэльского Центробанка. По информации журналистов, его планируется переправить в ОАЭ и продать, чтобы пополнить валютные запасы страны.