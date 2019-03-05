Правительство РФ раскритиковало доклад Еврокомиссии по борьбе с расизмом

В России указали на то, что использовавшаяся при составлении документа информация носила субъективный характер или была вырвана из контекста.

Российская сторона считает субъективным доклад, опубликованный Советом Европы и составленный Еврокомиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) по итогам визита в РФ в 2018 году. ЕКРН — независимый орган по правам человека, специализирующийся на проблемах расизма и нетерпимости.

В приложении к докладу Совета Европы присутствует текст, который содержит мнение Правительства РФ, сообщает ТАСС.

— Отмечаем, что приведённые в проекте статистические данные, а также оценки российской политики и правового регулирования общественных отношений в сфере противодействия экстремистской деятельности базируются на субъективном подходе к использованию информации. Доклад основан на использовании информации, публикуемой неофициальными источниками, без должного учёта официальной госстатистики, а также вырванной из контекста, — говорится в тексте.

Правительство РФ также напомнило, что "перед посещением ЕКРН России органы власти страны сообщили секретариату ЕКРН о непризнании полномочий комиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и отметили, что данный вопрос не входит в мандат комиссии".

В тексте также указывается, что "неприемлема" и трактовка вхождения Крыма и Севастополя в РФ.

— Подчёркиваем, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь — неотъемлемая часть РФ, воссоединившаяся с нашей страной в результате свободного волеизъявления населения в рамках референдума. Что касается ситуации на юго-востоке Украины, то она представляет собой вооружённый конфликт, не носящий международного характера и являющийся результатом войны против части собственного населения, развязанной киевскими властями, — подчёркивается в тексте.