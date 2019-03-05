Захарова о "деле Скрипалей": Правда выйдет наружу

Официальный представитель МИД России назвала чиновников из Правительства Великобритании временщиками, равнодушными к будущему страны и всей Европы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мир узнает всю правду о событиях в Солсбери. Как отметила она в интервью телеканалу "Россия 1", в современном мире информации невозможно долго скрывать что-либо.

Захарова также выразила мнение, что в Лондоне правят "временщики", которым безразлично будущее Британии и всей Европы.

— Их интересует только срок собственного правления и его продление, поэтому, безусловно, правда выйдет наружу. Это сто процентов, — сказала она.

Как ранее писал Лайф, в МИД РФ также назвали скандал со Скрипалями "дохлым котом", трюком для отвлечения внимания людей от Брексита.

Напомним, по версии Британии, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Виновными в этом в Лондоне считают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в день инцидента были в городе.