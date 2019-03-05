Москвичей попросили парковаться подальше от деревьев 5 марта

Автовладельцев столицы просят быть внимательнее и не ставить машины около рекламных щитов и под деревьями из-за усиления ветра в Москве 5 марта. Об этом сообщает сайт Московского паркинга.

— Согласно прогнозам метеорологов, 5 марта в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с и небольшие осадки. Рекомендуем не оставлять авто вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями, — поясняется в сообщении.

Кроме того, водителей попросили не парковать машины в неположенных местах, поскольку это может затруднить движение или спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.