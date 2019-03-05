Антонов рассказал, кто проиграет от разрыва Договора о РСМД

Дипломат напомнил, что РФ будет вынуждена разместить ракеты, которыми будет покрываться вся территория стран Европы.

Страны Европы станут проигравшей стороной при окончательном разрыве российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

— Мы очень обеспокоены тем, что после решения США о выходе из ДРСМД ракеты могут быть размещены на территории их европейских союзников. Это очень насущный вопрос <...>, поскольку мы можем вернуться к положению, которое было до 1987 года — до того, как мы подписали ДРСМД. Я хочу привлечь ваше внимание к этой ситуации, — отметил российский дипломат, подчеркнув, что РФ будет вынуждена разместить ракеты, которыми будет покрываться вся территория стран Европы.

Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии и ракетах средней и меньшей дальности, мы говорим о безопасности европейских стран и России. ДРСМД не имеет отношения к безопасности США, так как подобные системы не могут достичь их территории Анатолий Антонов

По словам дипломата, "важно понимать, кто будет проигравшим после разрыва ДРСМД, — это страны Европы".

Антонов отметил, что именно Европе и РФ в таком случае придётся столкнуться с очередным вызовом в сфере безопасности, и этой ситуации нужно избежать.