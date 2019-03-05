Ватикан обнародует секретные документы времён холокоста

Учёные давно этого ждут: со Второй мировой войны они ведут споры о папе римском Пие ХII. С одной стороны, исторический факт: он официально не осудил истребление евреев нацистами. С другой — заверения Ватикана в том, что именно дипломатия понтифика помогла спасти тысячи евреев, в том числе внутри папского государства.

Папа римский Франциск объявил о своём решении рассекретить документы Ватикана времён Второй мировой войны, пишет Reuters. Сообщается, что архивы обнародуют в честь 80-летия избрания на папский престол Пия XII, который возглавлял Римскую католическую церковь в те страшные времена.

Франциск заявил, что неизвестные ранее документы помогут историкам разобраться в том, какую роль на самом деле сыграл его предшественник в годы холокоста.

— Уверен, что серьёзное и объективное исследование позволит в справедливом ключе оценить сложные моменты того понтификата, принятые решения и лучше понять период, когда в момент жестокостей предпринимались непростые попытки поддерживать гуманитарные инициативы, хотя и секретно, — сказал папа римский.

Израиль и еврейские общины обвиняют Пия XII в пособничестве Гитлеру из-за того, что он официально не выразил осуждения массовых убийств. Понтифик следовал политике нейтралитета, и за это его до сих пор называют "союзником нацистов".

Между тем Ватикан из года в год повторяет, что именно благодаря политике Пия в отношениях с гитлеровской Германией тысячи евреев были спасены, в том числе укрыты в стенах города-государства.