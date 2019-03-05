США лишат Индию и Турцию своих торговых льгот

Речь о госпрограмме, дающей некоторым торговым партнёрам Америки право на беспошлинные поставки широкого круга товаров.

Президент США Дональд Трамп хочет лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций США. Как сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер направил уведомление об этом в конгресс.

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, прежде ввозимые по режиму ГСП, будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно уведомлению, для этого выпустят отдельную прокламацию. Согласно правилам, она может быть распространена не ранее чем через 60 дней после уведомления конгресса.

— Я предпринимаю этот шаг в связи с тем, что после активного взаимодействия между США и Правительством Индии решил, что Индия не смогла гарантировать Америке, что обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено. Я продолжаю оценивать, предоставляет ли Правительство Индии равный доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в ГСП, — пояснил глава США.

Решение по Турции Трамп объяснил "уровнем экономического развития" этой страны. Он заявил, что за четыре с половиной десятилетия турецкая экономика "выросла и диверсифицировалась".

— Рост ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнёрам и секторам — всё это говорит о повышении уровня экономического развития Турции. Кроме того, Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом развития или на основе взаимных договорённостей, — сказал американский лидер.

ГСП — это госпрограмма, дающая некоторым торговым партнёрам Америки право на беспошлинные поставки широкого круга товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США составил более $5,6 млрд, Турции — $1,66 млрд.