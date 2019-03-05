Неизвестные с ножами напали на колледж в Британии

После нападения на учебное заведение местные правоохранительные органы задержали пятерых человек.

В британском графстве Ланкашир неизвестные напали с ножами на Колледж Раншо в городе Лейланд. Об этом говорится на сайте местной полиции.

Как сообщается, один из сотрудников учебного заведения вызвал правоохранителей в 10:40 по местному времени (13:40 мск) — после того как поступило сообщение о готовящемся нападении с ножами. Прибывшие полицейские "стали свидетелями того, как группа молодых людей с ножами вошла в колледж". Уточняется, что при нападении один человек получил лёгкие травмы. Полиция задержала пятерых злоумышленников.

В полиции считают, что эта была намеренная атака, нацеленная на какого-то конкретного человека.

На месте работают сотрудники служб безопасности.