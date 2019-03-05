На Алтае нашли череп пятого денисовского человека

На данный момент это самая крупная находка, чья принадлежность к такому подвиду человека доказана.

Археологам удалось обнаружить в Денисовой пещере на Алтае фрагмент черепа пятого денисовского человека — одного из самых загадочных видов древних гоминидов. Об этом сообщает научно-популярный журнал Sapiens.

Стоит напомнить, что первая находка случилась в пещере ещё в 2008 году. Это была фаланга пальца девочки лет семи-двенадцати, жившей на Земле примерно 50 тысяч лет назад, которая стала настоящей сенсацией после секвенирования её генома в немецком Институте эволюционной антропологии общества Макса Планка. Ведь, как оказалось, жители Денисовой пещеры были совершенно другим подвидом человека, за что и получили название "денисовцы".

Позже к фаланге прибавились ещё три находки — два взрослых и один молочный зуб. Примечательно, что последний был обнаружен советскими археологами в 1982 году, но тогда не было известно о денисовском человеке — следовательно, правильно определить его принадлежность не представлялось возможным, ведь по одним параметрам он подходил для вида Homo sapiens, а по другим — для архаичных видов, может быть неандертальца.

После этого, уже в 2016 году, были найдены останки пятого. Они представляют собой два соединяющихся фрагмента теменной кости, образующих боковые стороны и верхнюю часть черепа. Ещё два года ушло на идентификацию находки, при этом её точный возраст пока неизвестен, поскольку обычно применяемый для этого радиоуглеродный анализ не способен показать возраст останков, которые старше 70 тысяч лет.

Ещё один любопытный факт заключается в том, что Денисову пещеру в разное время населяли и неандертальцы, и денисовцы. Учёным даже удалось обнаружить останки 13-летней девочки, отец которой принадлежал к одному подвиду, а мать — к другому.