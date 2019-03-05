Автомобилем года в Европе назвали электрокар

В финале напряжённой борьбы на почётное место претендовали кроссовер Jaguar I-Pace и купе Alpine A110.

Победителем европейского конкурса "Автомобиль года" назван британский электрический кроссовер Jaguar I-Pace, сообщает Autonews.

Его выбрали в ходе повторного голосования, поскольку по итогам первого он набрал столько же баллов, сколько его главный соперник — французское купе Alpine A110.

Самую удачную модель выбирало жюри, состоявшее из 60 журналистов, которые специализируются на автомобильной тематике.

Jaguar I-Pace оснащён двумя электродвигателями. Он может с места разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч, причём она ограничена принудительно.

Моторы питаются от литийионных батарей на 90 кВт*ч. С ними можно проехать 470 км. В России эта машина стоит от 6,107 млн рублей.