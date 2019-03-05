Отец Децла высказался об идее создания стены памяти сына

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), продюсер Александр Толмацкий, положительно отнёсся к созданию стены памяти своего сына в Москве. Его слова приводит РИА "Новости".

Я положительно отношусь к этой идее, это важно для меня и для Ирины (мамы Децла. — Прим. Лайфа) Александр Толмацкий

Друг Кирилла Толмацкого продюсер Михаил Огер выразил мнение, что инициатива поклонников исполнителя по сбору подписей за создание стены его памяти "выглядит как погоня за новостями".

— Мне кажется, что слишком рано... Надо дать время осознать, что произошло. Это тяжело всем близким. А разные инициативные группы, предлагающие что-то... Это всё выглядит как погоня за новостями, — пояснил агентству Огер.

Он подчеркнул, что "Виктор Цой не стеной на Арбате всем запомнился". По мнению продюсера, для ценителей творчества Децла важна не стена, согласовывание с чиновниками контрпродуктивно, поскольку "это должно идти из души".

Напомним, на сайте Change.org фан-клуб имени Кирилла Толмацкого опубликовал петицию с просьбой установить в Москве стену памяти артиста. Петиция обращена к мэрии Москвы.

Децл умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске. В память об артисте в Сочи уже появились граффити.