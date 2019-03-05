В России назвали сроки испытаний первого дрона, напечатанного на 3D-принтере

Применение подобных технологий, по мнению создателей, даёт огромные преимущества в эффективности конструкции.

Первый в РФ реактивный БПЛА, созданный при помощи 3D-принтера, совершит первый полёт уже летом, цитирует РИА "Новости" гендиректора Всероссийского института авиационных материалов академика РАН Евгения Каблова.

— Сейчас наши ребята сделали реактивный беспилотный летательный аппарат. До этого нами был создан первый в РФ напечатанный на 3D-принтере двигатель, весящий всего 1000 граммов, тяга у него 12 кгс. Недавно завершили ресурсные испытания. Летом запустим беспилотник, спроектированный и изготовленный также по аддитивным технологиям, на котором будет стоять этот двигатель, — пояснил Каблов.

Он подчеркнул, что беспилотник не очень большой, в пределах двух метров. Большой сейчас тоже создаётся, но уже не в ВИАМ, пояснил специалист.

Таким образом, мы станем первыми в России, кто поднимет в воздух реактивный летательный аппарат, созданный, грубо говоря, с помощью 3D-принтера Евгений Каблов

По словам специалиста, применение таких технологий даёт огромные преимущества в эффективности конструкции, позволяя пересмотреть традиционные взгляды на проектирование силовых элементов планера.

Каблов отметил, что для развития данного направления институт вместе с Фондом перспективных исследований и ОКБ имени Симонова на базе аддитивного производства разрабатывает и производит малоразмерные газотурбинные двигатели в классе тяг до 150 кгс.

Как заверил собеседник агентства, испытаниями уже подтверждено полное соответствие или превосходство характеристик деталей, которые были изготовлены по технологии селективного лазерного сплавления.