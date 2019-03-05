Отец Децла рассказал о врождённой болезни сына

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Отец Децла рассказал о врождённой болезни сына

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Фото: © vk.com/russianrastamafia

Мужчина отметил, что заболевание может никак не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) продюсер Александр Толмацкий рассказал в беседе с РИА "Новости", что его сын имел врождённое заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию, что стало причиной острой сердечной недостаточности.

По словам Толмацкого-старшего, заболевание у его сына обнаружили судмедэксперты. Александр отметил, что болезнь может никак не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

Известно несколько спортсменов, умерших прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердца

Александр Толмацкий

Ранее стали известны официальные результаты судмедэкспертизы вскрытия рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

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