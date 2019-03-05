Собянин рассказал о новом формате "Московской Масленицы"

Впервые большинство площадок фестиваля расположено не в центре столицы, а в спальных районах.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нововведениях на нынешнем фестивале "Московская Масленица".

— Впервые большая часть площадок находится за пределами центра — в жилых районах и парках, — цитирует градоначальника "Москва 24".

Он добавил, что впервые на площадках для гуляний открыли сразу 11 кулинарных школ. Кроме того, по словам мэра, на празднике можно попробовать больше двух сотен видов блинов.

Ранее сообщалось, что Собянин побывал на празднике на Манежной площади и попробовал чай в павильоне, где детям рассказывали о рецептах напитка.