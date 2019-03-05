В Китае спрогнозировали рост военного бюджета до $177 млрд

Военный бюджет Китайской Народной Республики в 2019 году будет увеличен на 7,5 процента — до 1,19 триллиона юаней (177,6 миллиарда долларов), сообщается в проекте государственного бюджета.

Военный бюджет Китая по объёму находится на втором месте в мире после Соединённых Штатов Америки. Обнародованный в марте 2018 года военный бюджет Китая предусматривал увеличение расходов страны на оборону на 8,1 процента .

В 2017 году военные расходы Китая увеличились лишь на семь процентов — это были самые невысокие темпы роста за семь лет.