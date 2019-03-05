СМИ: Производители ячменя и солода попросили установить минимальную цену на пиво

Авторы идеи заявили, что это поможет поднять качество продукции и убрать из продажи фальсификаты.

Национальный союз производителей солода, ячменя, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Минфин России с предложением установить минимальную цену на пиво. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя организации.

Минимальную стоимость на напиток предлагается установить в районе 35 рублей за 0,5 литра. Как считают авторы идеи, это поможет поднять качество продукции и убрать из продажи фальсификаты. Там отметили, что 10% напитка на рынке приходится на нелегальный и низкокачественный товар.

В Минфине отметили, что готовы поддержать идею. Но, по мнению замглавы ведомства Ильи Трунина, вводить минимальную стоимость имеет смысл только для ограничения доступности напитка.

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