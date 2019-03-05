Всё для тебя, любимая. Названа стоимость самого дорогого букета к 8 Марта

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Всё для тебя, любимая. Названа стоимость самого дорогого букета к 8 Марта

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Фото: © Pixabay

Один молодой человек обратился в службу доставки с просьбой привезти 2501 розу в 10 корзинах.

Специалисты цветочной отрасли назвали цену на самый дорогой букет к Международному женскому дню, сообщает РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря службы доставки "Флорист.ру" Гузели Низамиевой, стоимость самых дорогих цветочных композиций в российской столице к 8 Марта будет составлять примерно от 50 до 95 тысяч рублей, и это не рекорд для России.

Если брать Новосибирск, Калининград и более отдалённые регионы, куда сложно везти цветы оперативно и в свежем состоянии, то там цена будет выше примерно на 20–30%

Гузель Низамиева

По словам специалиста, среди наиболее дорогих букетов традиционно корзины с розами. Также дорогими на начало марта считаются голландские ландыши и подснежники.

— Цены на цветы ежегодно растут. Наиболее востребованные композиции по сравнению с 2018 годом стали дороже на 15 процентов, — добавила Низамиева.

Она отметила, что бывают и более дорогие заказы. Так, один молодой человек обратился в компанию с просьбой доставить 2501 розу в 10 корзинах, что обошлось ему более чем в 300 тысяч рублей. Так он сделал предложение своей девушке.

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