Соответствуют желаниям. Названы самые популярные подарки женщинам на 8 Марта

В грядущий Международный женский день российские мужчины собираются дарить представительницам прекрасного пола ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что вполне совпадает с желаниями женщин, сообщает РИА "Новости".

Так, 35% опрошенных собираются порадовать женщин косметикой или парфюмерией, 31% будет дарить ювелирные украшения, 21% — подарочные сертификаты, ещё 15% остановили выбор на бытовой технике. Около трёх процентов решили вручить автомобиль.

При этом пожелания женщин относительно подарков оказались очень близки к мужским намерениям, поскольку порядка 43% опрошенных женщин хотели бы в подарок ювелирные украшения, 34% думали о косметике или парфюмерии, 22% — о подарочных сертификатах. Ещё 18% не против получить в подарок бытовую технику или путёвку куда-нибудь.

Отмечается, что в нынешнем году поздравить прекрасных дам собирается порядка 90% мужского населения страны, особенно активно — из возрастной группы от 35 до 46 лет. При этом 34% планируют потратить на подарок от одной до трёх тысяч рублей, 20% надеются сэкономить и заготовили сумму меньше тысячи рублей, 19% приготовили от трёх до пяти тысяч рублей, около 11% опрошенных готовы потратить от пяти до 10 тысяч. Ещё 6% могут отдать больше 10 тысяч рублей. Остальные 11% опрошенных не определились.

Примечательно, что, в отличие от подарков на 8 Марта для женщин, ситуация с поздравлениями мужчин на 23 Февраля не перестаёт удивлять своей стабильностью, только в другом направлении. Из года в год российские защитники Отечества хотят себе автомобиль или крутой гаджет, а получают совсем другие вещи.