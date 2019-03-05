"Новая церковь" Украины начала передавать Константинополю зарубежные приходы

"Новая церковь" Украины начала передавать свои зарубежные приходы Константинопольскому патриархату. Об этом заявил глава неканонической религиозной организации Епифаний Думенко в интервью изданию "Украинская правда".

— Сейчас, например, в Европе есть немало приходов, которые самостоятельно выразили желание подчиняться Вселенскому патриархату, — отметил Думенко.

По его мнению, процесс должен быть мирным и постепенным.

— Есть и общины, которые не хотят переходить. Но мы будем проводить с ними диалог, — добавил Епифаний.

Напомним, в декабре 2018 года на Украине состоялся "объединительный собор", по итогу которого была создана "новая автокефальная церковь" во главе с Епифанием Думенко. В этом месяце константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". В РПЦ эту автокефалию назвали "пустышкой" из-за внушительного количества ограничений.