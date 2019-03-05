Toyota и Subaru к 2021 году вместе разработают новый электромобиль

Совместно разработанные машины будут продаваться под обоими брендами — такой опыт уже был у компаний в 2011 году.

Японские автопроизводители Toyota и Subaru начали совместную разработку нового электромобиля, который они хотят вывести на рынок в 2021 году. Об этом информирует Kyodo.

Изначально Subaru хотела создать электромобиль сама, но из-за больших затрат проект было решено заморозить в пользу сотрудничества с компанией Toyota. Совместно разработанные машины будут продаваться под обоими брендами, как это было в случае со спорткарами-близнецами Subaru BRZ и Toyota 86 2011 года.

Toyota на протяжении долгого времени уделяла большое внимание развитию технологий гибридных двигателей, заняв лидирующие позиции на мировом рынке по продажам автомобилей, оснащённых такими установками. Но на фоне всеобщего интереса к электромобилям в корпорации сочли нужным укрепить свои позиции и в этом сегменте.

Ранее Toyota сообщила о планах ориентировочно к 2025 году прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей линейке только гибриды, электромобили и машины, работающие на водороде. Также Toyota заключила договор с компаниями Suzuki и Mazda с целью совместного производства электрокаров.