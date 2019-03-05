Хиллари Клинтон не собирается баллотироваться в президенты в 2020 году

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Америки Хиллари Клинтон заявила, что не намерена баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает News 12.

— Я не баллотируюсь, однако я буду продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что верю, — сказала политик.

Ранее сенатор Берни Сандерс записал видеообращение, в котором заявил о намерении побороться за пост американского лидера. Также о своём участии в выборах-2020 объявили сенатор Камала Харрис, член Конгресса США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард и экс-министр жилищного строительства и городского развития США Хулиан Кастро.